Nottingham Forest a encore expulsé l’actrice pornographique Bonnie Blue

Dimanche de frustration au City Ground de Nottingham Forest. Battus 1-0 par Chelsea, les Reds ont vu leurs espoirs de Ligue des Champions voler en éclats. La saison reste positive avec une septième place et une qualification en Ligue Europa Conference mais la fête n’est pas totale. Un match marqué notamment par l’expulsion au cours de la rencontre de Tia Emma Billinger, appelée Bonnie Blue qui est une actrice pornographique. Connue sur la plateforme OnlyFans mais aussi sur des sites réservés aux adultes, elle s’est fait connaître en couchant avec plus de 1000 hommes en 24 heures.

Si elle n’a pas essayé de battre ce record dans les tribunes du City Ground, sa présence a été controversée comme le rapporte The Sun. Déjà bannie du stade en avril dernier, elle y a été aperçue dans la tribune des visiteurs avec le maillot de Chelsea. Se déguisant avec une perruque noire et une casquette, elle a d’ailleurs proposé un défi au service de sécurité comme elle l’a déclaré : «je joue à cache-cache avec la sécurité de Nottingham Forest. Le premier agent de sécurité qui me trouve peut me baiser.»