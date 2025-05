PSG-Inter : Jérôme Rothen tacle Zidane et Deschamps

Alors que le Paris Saint-Germain va disputer la deuxième finale de Ligue des Champions de son histoire face à l’Inter, Zinedine Zidane et Didier Deschamps ont affiché leur soutien au club de la capitale. De quoi en surprendre plus d’un en raison de l’appartenance des deux hommes à l’OM. D’ailleurs, pour Jérôme Rothen, ce soutien affiché n’est pas sincère.

« Ça ne me choque pas que Zidane et Deschamps répondent ça. Bien qu’ils ne peuvent pas être sincères. Vu leurs positions. Zidane va devenir sélectionneur après la Coupe du Monde. Deschamps est sélectionneur, il a des joueurs du PSG. OK, on peut comprendre. (…) T’es pas obligé de répondre. Pour moi, ces deux-là manquent de sincérité. Tu peux botter en touche. (…) Je n’ai pas la mémoire courte. Je sais ce qu’il pense du PSG, même si le PSG a changé de dimension », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.