France U21 : le gros coup de gueule de Gérald Baticle

L’Euro Espoirs approche à grands pas (11 au 28 juin 2025 en Slovaquie) mais l’équipe de France est en train de revivre les mêmes complications que lors des Jeux Olympiques il y a un an. Après Monaco avec Maghnès Akliouche, c’est Lille, puis Bournemouth et Rennes qui ont préféré décliner les convocations d’Ayyoub Bouaddi, Eli Junior Kroupi, Jérémy Jacquet et Arnaud Kalimuendo, argumentant que cette compétition n’avait pas lieu sur des dates FIFA. Les clubs sont donc en droit de refuser que leurs joueurs appelés y participent. Ces décisions, Gérald Baticle ne les comprend pas. Le sélectionneur pensait que la médaille d’argent des Bleus aux JO avait provoqué chez les directions de Ligue 1 et d’ailleurs l’envie de lâcher un peu de lest. C’est tout l’inverse.

«J’ai de l’incompréhension, parce qu’avec ce que l’on avait réalisé lors des JO, ça pouvait faire changer les mentalités et donner envie de confier ces jeunes joueurs à gros potentiel à l’équipe Espoir pour un Euro. J’ai de la frustration parce qu’on n’a pas d’armes pour lutter contre ces décisions prises par rapport aux règles et aux dates Fifa, donc on ne peut que subir», lâche le patron des Bleuets, soulignant tout de même que «la plupart des clubs jouent le jeu de la sélection.» Le sélectionneur est malheureusement désœuvré. «J’éprouve de l’agacement parce qu’on travaille toute l’année avec un groupe pour être compétitif, et là on subit. Notre métier, c’est de nous adapter donc on va le faire.» Le message est passé.