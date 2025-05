Le message remarqué de Zidane à Modric et Lucas Vazquez

Le Real Madrid va laisser filer deux de ses joueurs emblématiques, présents depuis plus d’une décennie : Luka Modric et Lucas Vazquez, tous deux en fin de contrat et qui disputeront leurs dernières minutes sous la tunique merengue à l’occasion du Mondial des Clubs. Zinedine Zidane, qui connaît bien les deux hommes, a tenu à leur rendre hommage.

La suite après cette publicité

« Heureux d’avoir croisé ton chemin et d’avoir vécu ces moments avec toi. Quel footballeur tu es ! Merci », a-t-il écrit au sujet du Croate, qui a déjà plusieurs options intéressantes pour son avenir. « Un grand joueur et un super professionnel. Félicitations pour ton histoire à Madrid Lucas ! », a-t-il ensuite publié au sujet de l’Espagnol. Un hommage qui fera plaisir aux concernés !