Alvaro Morata se livre sur sa dépression

Álvaro Morata parle à cœur ouvert. Dans l’émission Day After sur Movistar, l’attaquant espagnol est revenu avec sincérité sur la dépression qu’il a traversée. Un sujet qu’il abordera aussi dans un documentaire à venir, Morata: They Don’t Know Who I Am. « Je n’en pouvais plus, j’ai pris mon téléphone et j’ai dit à ma femme, mes amis, mes entraîneurs, que je n’allais pas bien. J’avais un problème très sérieux », confie-t-il. Pour lui, même dans le succès, le mal-être peut frapper : « On peut avoir toutes les belles choses du monde, mais il y a une partie de notre tête que l’on ne contrôle pas. »

La suite après cette publicité

Morata a également tenu à remercier ceux qui l’ont soutenu, à commencer par Diego Simeone et le sélectionneur Luis de la Fuente : « Ils m’ont aidé sans poser de questions. » Il a aussi pu compter sur Iniesta, Bojan, sa famille et ses coéquipiers : « Je suis passé du gouffre le plus sombre à la victoire à l’Euro. Je me sens plus fort en parlant de tout ça. J’espère que ça pourra aider. »