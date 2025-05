Le Real Madrid a choisi son nouveau n°9

Après le départ de Luka Modric, en fin de contrat, le Real Madrid a proposé à Kylian Mbappé de récupérer le numéro 10. AS explique ce jeudi que les Merengues laissent le choix au Français, qui évolue avec le numéro 9. Mais la tendance est à ce qu’il récupère le 10 laissé par le Croate. Ce qui fera que le 9 sera de nouveau libre.

AS précise que les Merengues ont choisi le joueur à qui ils veulent que ce numéro revienne si Mbappé est d’accord pour récupérer le 10. Il s’agit d’Endrick. L’attaquant brésilien joue avec le numéro 16 sur le dos. AS rappelle d’ailleurs qu’initialement, il devait porter le 9 à son arrivée à Madrid et Mbappé le 10. Mais la prolongation de Modric avait tout bouleversé. Sans lui, les choses risquent de changer.