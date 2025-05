FC Barcelone : Raphinha n’a pas peur de Marcus Rashford et Luiz Diaz

Devenu une arme offensive de très gros calibre cette saison, Raphinha pourrait bien voir de la concurrence débarquer cet été. Lors du mercato hivernal, Marcus Rashford semblait tout proche de rejoindre le FC Barcelone, et la rumeur revient avec insistance ces derniers jours. C’est également le cas de Luiz Diaz, qui est cité comme étant dans les petits papiers blaugranas pour l’été. Mais à en croire celui qui a porté l’équipe catalane cette saison aux côtés de Lamine Yamal, voir des éléments de ce niveau rejoindre le Camp Nou ne serait pas un problème.

Dans un entretien accordé à Mundo Deportivo, le Brésilien a affirmé être sûr de ses forces en cas d’arrivées majeures à son poste : « je ne me soucie de rien. Étant donné l’importance que j’ai eue cette saison, je ne vais pas dire que je suis un joueur incontesté, mais celui qui arrivera devra travailler plus dur que moi. Pour moi, l’important c’est que celui qui vient travaille bien et aide l’équipe. Le plus important est d’avoir le plus de joueurs engagés et de qualité possible, et ensuite il est normal que chacun trouve sa place. » Reste désormais à voir quels seraient les choix de son entraîneur si la direction des Culés réalisait pareille opération.