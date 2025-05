Ligue des Nations (F) : la France écrase la Suisse

Ce vendredi, la cinquième journée de Ligue des Nations féminine se déroulait au stade Marcel-Picot de Nancy avec une rencontre entre la France et la Suisse. Solide leader de son groupe et déjà qualifiées, les Bleues avaient envie de battre leurs voisines pour régaler leurs supporters. Et avec un festival de buts, les joueuses de Laurent Bonadei ont accompli leur mission.

La suite après cette publicité

Avec plusieurs choix forts au moment de sa sélection, le sélectionneur a vu ses joueuses ouvrir le score grâce à Clara Mateo (1-0, 11e). Et alors qu’Elisa De Almeida et Sandy Baltimore ont corsé l’addition dans la foulée, Grace Geyoro s’est joint à la fête en seconde période (4-0, 56e). Avec ce succès, la France assure sa première place et poursuit son sans-faute dans cette poule avec une cinquième victoire en autant de matches.