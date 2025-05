Ligue des Champions : les choix osés de l’Inter pour faire tomber le PSG

Demain soir, Munich sera la place forte du football. L’Allianz Arena sera le théâtre de la finale de l’édition 2024-25 de l’UEFA Champions League. Les tribunes seront parsemées de maillots aux couleurs de l’Inter Milan et du Paris Saint-Germain, les deux clubs qui se disputent le titre de roi d’Europe. Après quelques jours à travailler dans une bulle en toute discrétion, les Parisiens sont attendus ce vendredi en Allemagne où aura lieu une conférence de presse aux alentours de 20 heures. Un peu plus tôt, vers 16h45, Simone Inzaghi et deux joueurs se présenteront face à la presse pour évoquer cette rencontre capitale. Une rencontre qui fait déjà couler de l’encre en Italie depuis que les Lombards ont fait tomber le FC Barcelone et se sont qualifiés pour la finale.

Inzaghi a pris d’énormes risques

Ce vendredi, à la veille de ce choc, les principales publications transalpines évoquent ce sujet. On parle surtout des plans de Simone Inzaghi pour envoyer l’impressionnant PSG de Luis Enrique au tapis demain soir. Le technicien italien, dragué par Al-Hilal en Arabie saoudite, a déjà commencé à préparer cette finale depuis plusieurs jours. Il a ménagé certains éléments, dont certains blessés, en prévision de cette finale. Ce qui est le cas de Davide Frattesi ou encore de Lautaro Martinez, qui avait un souci avec sa cuisse. Bien que convoqués face à Côme, ils n’ont pas joué une minute rappelle le Corriere dello Sport, qui ajoute que Benjamin Pavard et Piotr Zieliński, eux, n’étaient même pas du voyage. L’objectif était de récupérer tout le monde en forme pour ce match du 31 mai.

Une stratégie qui a payé pour le moment pour Inzaghi, puisque tous les éléments incertains seront a priori du rendez-vous à Munich. Il reste à savoir si ce choix sera aussi gagnant face au PSG, puisque certains n’ont pas joué depuis un moment, à l’image de Benjamin Pavard dont le dernier match remonte au 27 avril face à l’AS Roma. Lautaro Martinez, lui, n’a plus été vu sur le rectangle vert depuis le 6 mai face au Barça. Mais Simone Inzaghi estime que ses hommes seront prêts à jouer selon le Corriere dello Sport et L’Equipe, qui dévoilent le onze qu’il compte aligner demain soir. Un 3-5-2 ou 5-3-2 selon les phases offensives ou défensives. Dans les cages, il comptera sur Yann Sommer, précieux durant cette campagne européenne.

Solide derrière, intenable devant

Pour le protéger, on retrouvera une ligne de trois avec Pavard, dont on se demande en Italie dans quel état il sera; Acerbi et Bastoni. Dumfries, qui est le meilleur joueur nerazzurro de la saison pour beaucoup, et Dimarco, fournisseur officiel de passes décisives, joueront en pistons. Inzaghi attend d’eux qu’ils ne se relâchent pas défensivement, malgré leur implication offensive. Le Corriere dello Sport indique que le coach compte beaucoup sur son milieu, à savoir Mkhitaryan, Barella et Calhanoglu. C’est là où tout devrait se jouer, avec des éléments capables d’attaquer, de mener le jeu comme de faire les efforts défensifs pour empêcher le PSG et son armada offensive de trouver des failles.

De plus, ces trois joueurs au milieu, jugés complémentaires et expérimentés, sont capables «d’échanger de position sans jamais baisser de niveau» pour le CdS. Une machine bien huilée dont le coach attend donc beaucoup pour contrer le trio parisien Vitinha-João Neves-Fabian Ruiz. Enfin, pour mener l’attaque, pas de surprise puisque Lautaro Martinez et Marcus Thuram sont les heureux élus du coach. Un duo qui se connaît et se complète, capable de jouer verticalement ou horizontalement. Le CdS estime que leur entente est même meilleure que celle que l’Argentin avait avec Romelu Lukaku. De son côté, la Gazzetta dello Sport parle du rôle fondamental que jouera Thuram demain soir. En effet, on compte sur ses qualités pour prendre la profondeur dans le dos de la défense parisienne, notamment en contre car le PSG presse haut. À moins de changements de dernière minute, Inzaghi a déjà tout prévu pour gagner son bras de fer face à Luis Enrique à Munich.