PSG : Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid !

Le feuilleton va pouvoir prendre fin. Il n’y a pas une année depuis août 2017, date de sa signature au Paris Saint-Germain, où l’avenir de Kylian Mbappé n’a pas été évoqué. Une offre majestueuse du Real Madrid en 2019, des rumeurs permanentes et le climax d’il y a deux ans, avant la prolongation de dernière minute au PSG qui avait estomaqué la planète entière. Le problème n’était repoussé que d’un an, et cela fait des semaines que toute l’Europe se demande encore une fois quel chemin va prendre l’attaquant français de 25 ans.

Preuve que les choses s’accélèrent, même si le fond du discours laisse entendre un statu quo, Kylian Mbappé a accepté de parler de son avenir après le Trophée des Champions il y a deux jours. « Je suis très motivé pour cette année, c’est très important. On a des titres à aller chercher et on en a pris un. Je n’ai pas pris ma décision, je n’ai pas fait de choix. Mais avec l’accord que j’ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger l’ensemble des parties et préserver la sérénité du club pour les défis à venir, ce qui reste le plus important. (…) Si je sais ce que je vais faire, ça ne va pas traîner. »

Le Real Madrid n’a jamais abandonné

Kylian Mbappé veut contrôler la situation, c’est une certitude, mais les faits sont là, et les avancées ont eu lieu. Selon nos informations, Kylian Mbappé s’est mis d’accord avec le Real Madrid il y a quelques jours. L’international français a cette fois accepté de dire oui au club merengue, après des années d’un jeu de dupes qui a même fini par agacer la presse espagnole. Cette dernière s’est à nouveau beaucoup emballée ces dernières heures, entre analyse des déclarations du joueur et prises de position.

Cette fois, cela ressemble quand même fortement à la bonne année. Kylian Mbappé a réellement le sentiment de ne pas laisser le PSG dans la panade, et il est prêt à franchir le pas. Le Real Madrid, s’il a parfois diffusé une forme de lassitude auprès de ses relais médiatiques, a toujours été disposé à l’accueillir. La Casa Blanca veut ouvrir un nouveau cycle victorieux, et veut frapper un grand coup cet été. Cela sera le cas avec Kylian Mbappé.