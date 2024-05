PSG : Keylor Navas annonce aussi son départ

Ce dimanche, ce sera un jour très spécial au Parc des Princes pour le dernier match à domicile de la saison du PSG. Le club de la capitale va d’abord célébrer son titre de champion de France édition 2023/2024. Ensuite, il faudra aussi dire adieu à un certain Kylian Mbappé. La star française a enfin officialisé son départ ce vendredi dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. «Bonjour à tous. Je voulais m’adresser à vous. Depuis le temps que j’avais prévenu que je voulais m’adresser à vous tous. Voilà, c’est ma dernière année au Paris Saint-Germain. Je ne vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines. Mon dernier match au Parc des Princes sera dimanche», avait-il notamment lancé dans cette vidéo. Et si le CUP a déjà prévu un tifo pour célébrer le passage de KM7 au club, le PSG ne semble pas vouloir organiser quelque chose. Mais le Bondynois ne sera pas le seul à jouer pour la dernière fois avec le PSG.

Ce samedi soir, c’est au tour de Keylor Navas d’annoncer son départ du club. Dans un communiqué publié sur son compte Instagram, le gardien costaricien a officialisé ce qui était pressenti depuis un moment déjà. «Chaque seconde passée au Parc des Princes a été merveilleuse. Dieu merci, j’ai toujours ressenti leur affection et leurs encouragements. Ce fut un honneur de défendre cet écusson dans ce stade incroyable. Il me reste encore des objectifs à atteindre, mais je ne voulais pas manquer l’occasion de dire au revoir à ce qui fut ma maison», a expliqué le gardien de 37 ans sur son compte.

Un passage marqué par sa concurrence avec Donnarumma

L’ancien portier du Real Madrid va donc probablement disputer son dernier match avec le PSG ce dimanche face à Toulouse. Avec un sacre déjà assuré, Luis Enrique devrait décider de lui offrir cette titularisation au profit de Gianluigi Donnarumma qui pourra se focaliser sur la finale de la Coupe de France qui arrive prochainement. Ce sera aussi l’occasion pour lui de finir sur une meilleure note puisqu’il avait encaissé trois buts à domicile face au Havre fin avril dernier.

Arrivé en 2019 au PSG, Keylor Navas aura répondu aux attentes du club en montrant un joli visage et en étant le portier parisien lors de l’épopée du club en C1 en 2020 et cette finale perdue face au Bayern Munich. Sur sa ligne, il avait multiplié les parades décisives. Le tournant de son aventure parisienne restera évidemment l’arrivée surprise de Donnarumma à l’été 2021 alors qu’il performait bien. En concurrence avec le portier italien sur cet exercice, Navas avait partagé les cages sous les ordres de Mauricio Pochettino et cela lui avait plutôt desservi. Relégué au poste de numéro deux pendant deux saisons ensuite (il se contentait de quelques petits matches), il avait ainsi été prêté à Nottingham Forest pour 6 mois la saison dernière. Au total, il a disputé 113 matches sous les couleurs parisiennes (51 clean-sheet).