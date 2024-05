PSG-BVB : la sortie cash de Kylian Mbappé sur la double confrontation

Une nouvelle fois décevant et crédité d’un 2 pour sa prestation insipide réalisée au Parc des Princes lors de la défaite (0-1) des siens face au Borussia Dortmund - un revers synonyme d’élimination - Kylian Mbappé est logiquement apparu abattu en zone mixte. Interrogé sur le manque de réalisme offensif du club de la capitale, le capitaine des Bleus, qui a très certainement disputé son dernier match européen sous le maillot parisien, a cependant préféré saluer l’efficacité de la formation allemande.

La suite après cette publicité

«Pas besoin de dénigrer l’adversaire. Mais à mon humble avis, je pense qu’ils ont été supérieurs dans les deux surfaces. Après chacun fera ses analyses, mais la vérité, c’est qu’ils sont venus une ou deux fois chez nous et ont marqué, nous, on est souvent venus dans leur surface, sans réussir à marquer. C’est un constat implacable. Je n’aime pas trop parler de malchance, quand tu es bon, ça ne tape pas le poteau, ça va dedans. Aujourd’hui on n’a pas été assez bons dans un secteur où on nous attendait, nous les offensifs». Frustrant…