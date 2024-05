PSG-Dortmund : la folle prédiction d’Habib Beye

Habib Beye agite l’actualité en ce moment. En effet, ayant permis au Red Star d’assurer sa montée en Ligue 2 pour la saison 2024-2025, le technicien de 46 ans ne sait pas encore de quoi est fait son avenir. La réalité est que l’ancien défenseur de l’OM sait, mais que personne d’autre ne sait alors qu’il est observé par de nombreuses équipes de Ligue 1. Sa décision étant imminente comme il l’a annoncé récemment, l’ancien international sénégalais continue son rôle de consultant pour Canal+.

Mobilisé à l’occasion de la demi-finale retour de Ligue des Champions entre le PSG et le Borussia Dortmund, Beye s’est alors laissé aller à une prédiction enflammée en faveur des Parisiens : «il faut surtout avoir la confiance que le coach a en cette équipe. On va sûrement assister au plus beau match de l’ère Luis Enrique, je pense. Je vois le PSG gagner largement et notamment impressionner ce public. Au match aller, il y a eu tellement d’occasions et le PSG a été tellement moyen. Je suis persuadé que le PSG va faire un match exceptionnel et va inscrire trois voire quatre buts. Notre métier, c’est de se livrer et moi je me livre. Je vois ça.»

