Red Star : la décision d’Habib Beye pour son avenir est imminente !

L’avenir d’Habib Beye est suivi de très près depuis plusieurs mois. Brillant sur le banc du Red Star, à qui il a permis d’être champion de National et donc promu en Ligue 2 à l’issue de la saison, l’ancien international sénégalais attisait forcément quelques convoitises. Et alors que son nom revient notamment à l’Olympique de Marseille, le profil du tacticien de 46 ans pourrait intéresser d’autres écuries de Ligue 1. Se questionnant forcément sur son avenir, le natif de Suresnes aurait néanmoins pris une décision pour son futur. C’est en tout cas ce qu’il a affirmé sur le plateau du Canal Football Club ce dimanche. Beye va même encore plus loin et affirme que sa décision sera rendue publique la semaine prochaine.

«Je suis sous contrat jusqu’au 30 juin. Je rencontre mes dirigeants en début de semaine et il y aura une communication qui sera faite dans ce sens en milieu de semaine. Aujourd’hui, j’ai presque tous les éléments, voire tous les éléments pour prendre une décision. Je dirais qu’elle est même plus ou moins prise. Ce qui est important aujourd’hui, c’est de réserver cette décision-là à mes dirigeants et surtout à mes joueurs. Et puis, on aura l’occasion d’en parler par la suite. Mais c’était important aujourd’hui de dire que je suis sous contrat jusqu’au 30 juin et je ne me suis pas positionné sur un autre projet (…) Mercredi, je suis en plateau avec vous (ndlr pour le Canal Champions Club). Normalement, la décision est prise. Il n’y a pas de raisons que ça sorte ailleurs avant. On est à la maison ici.»