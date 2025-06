EdF : Aurélien Tchouaméni prend la défense de Kylian Mbappé

Après sa défaite contre l’Espagne en demi-finale de la Ligue des Nations (4-5), l’équipe de France est parvenue à conclure le tournoi sur une bonne note. Opposés à l’Allemagne dans le match pour la troisième place, les tricolores se sont imposés (2-0), avec un Kylian Mbappé buteur puis passeur décisif. Aurélien Tchouaméni a analysé le succès français, avec quelques mots pour son coéquipier madrilène.

La suite après cette publicité

À l’issue de la rencontre, le milieu de terrain a analysé le déroulé du match, mais aussi pris la défense de Mbappé : « on n’a pas bien commencé mais après vingt minutes, on a été plus compacts et à la fin, je pense qu’on a mérité de gagner. On a montré un beau visage. Le système est une chose surtout offensivement, mais défensivement, on doit s’adapter à l’adversaire. On a changé quelque chose au bout de 20 minutes défensivement et on a été mieux ensuite. On était très ouverts, très compacts, du coup on a décidé de mettre plus de personnes au milieu pour les laisser passer sur les côtés. Ceux de devant ont des qualités exceptionnelles et on doit en profiter (…) Mbappé sait qu’il va être critiqué quoi qu’il arrive. Il a montré que ça ne l’affecte pas du tout aujourd’hui (dimanche). » Une déclaration qui fera sûrement chaud au cœur de l’intéressé.