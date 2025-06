Fermin Lopez fait trembler le FC Barcelone

Le FC Barcelone a commencé son mercato un peu plus calmement que les autres gros clubs européens, et c’est logique, puisque les Blaugranas ne vont pas jouer ce Mondial des Clubs qui pousse et permet de recruter très tôt. Au niveau des arrivées, ce sont plus ou moins les mêmes noms qui circulent depuis des semaines dans la presse, avec Joan Garcia, le portier de l’Espanyol, qui devrait être la première recrue estivale barcelonaise. Pour le secteur offensif, Luis Diaz et Marcus Rashford sont tout en haut de la liste de courses de Deco pour ce mercato.

La suite après cette publicité

Au niveau des départs, on sait qu’Ansu Fati devrait rapidement rejoindre l’AS Monaco dans le cadre d’un prêt. Le Barça cherche aussi à se débarrasser de Marc-André ter Stegen, et d’autres joueurs comme Pablo Torre, Iñaki Peña ou Pau Victor sont aussi sur le marché. En revanche, il y a aussi des joueurs dont le Barça n’a a priori pas l’intention de se séparer, mais qui risque d’être l’objet d’offres intéressantes.

La suite après cette publicité

Des offres à venir

C’est le cas de Fermin Lopez. Comme l’indique Sport, le FC Barcelone est conscient que le joueur est suivi en Premier League ainsi qu’en Arabie saoudite, et des propositions très intéressantes pourraient rapidement arriver, tant pour le champion d’Espagne en titre que pour le milieu de terrain andalou de 22 ans. Et cette situation inquiète la direction du Barça, puisque le joueur, remplaçant à Barcelone et avec un salaire relativement bas, pourrait demander à partir en fonction des propositions.

Et les Barcelonais ne devraient pas fermer la porte dans le cas où le principal concerné souhaite partir. Un départ n’est pas dans les plans du Barça, mais si le joueur venait à demander un bon de sortie, Deco et la direction accepteraient. Reste donc à savoir quelles seront les intentions de Lopez, heureux au club actuellement, quand les propositions arriveront…