PSG-BVB : Luis Enrique n’accable pas Kylian Mbappé

Présent en conférence de presse après l’élimination du PSG aux portes de la finale de la Ligue des Champions, Luis Enrique a logiquement affiché sa frustration, qui plus est au regard du manque de réalisme offensif des siens lors de cette double confrontation face au Borussia Dortmund. Malgré une nouvelle prestation décevante de Kylian Mbappé, qui a certainement disputé son dernier match européen sous le maillot parisien, le technicien espagnol n’a pas souhaité accabler le numéro 7.

La suite après cette publicité

«Je suis le seul responsable de cette élimination. Je prends la responsabilité de ces deux matches. Ça serait triste de mettre en avant un joueur. Je suis fier de chacun de mes joueurs. Je dois penser à Toulouse désormais et bien finir pour tous ceux qui méritent que la saison se termine bien», a ainsi lancé l’ancien sélectionneur de la Roja avant de revenir sur ses échanges d’après-match avec son groupe. «Je suis très fier de mon équipe. Le premier responsable, c’est l’entraîneur, mais je suis enchanté de l’attitude et du comportement de mes joueurs. Je ne parle jamais à mes joueurs à la fin du match mais ce soir (mardi) j’ai fait une exception. J’ai parlé individuellement à mes joueurs mais c’est difficile de consoler les joueurs. C’est important de savoir gagner, mais c’est aussi important de savoir perdre. Il faut féliciter Dortmund et accepter cette défaite».