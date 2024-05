Kylian Mbappé ouvre la porte à club de Serie A

Il l’avait déjà dit par le passé : Mbappé est un grand fan de l’AC Milan. Ce mardi, alors qu’il était invité à la cérémonie des Globe Soccer Awards Europe, l’attaquant de 25 ans a été interrogé sur la possibilité de jouer en Italie dans un avenir proche. Il a encore évoqué son amour pour l’écurie lombarde.

« Le foot italien ? On ne sait jamais. J’ai toujours dit que si un jour je vais en Italie, ça sera à l’AC Milan. Quand j’étais enfant, je suivais Milan et je regarde tous ses matchs. Toute ma famille est fan de Milan », a ainsi lancé le Bondynois à Sky Italia. Mais les fans rossoneri devront se contenter de ces quelques paroles, puisque c’est à Madrid que va s’écrire l’avenir du Français. Mais d’ici quelques années, on ne sait jamais comme l’a bien dit le principal concerné…