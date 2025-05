PSG - Reims : les compositions probables

Jour de finale ! Avant de plonger dans l’ivresse d’une soirée munichoise où le Paris Saint-Germain aura l’occasion de remporter la première Ligue des Champions de son histoire, les hommes de Luis Enrique s’apprêtent à défier le Stade de Reims, ce samedi soir, dans le cadre de la finale de la Coupe de France. L’opportunité pour les champions de France d’ajouter un nouveau trophée à leur collection et ainsi confirmer une saison 2024-2025 d’ores et déjà remarquable.

Plongé dans une lutte pour la survie en Ligue 1 (1-1 face au FC Metz lors du barrage aller), le Stade de Reims pourrait de son côté marquer l’histoire en remportant un troisième sacre dans cette compétition. Un choc pour lequel Luis Enrique devra se passer des services de Presnel Kimpembe. Dès lors, le technicien espagnol devrait opter pour un 4-3-3 avec Donnarumma dans les buts et une défense composée d’Hakimi, Marquinhos, Pacho et Mendes.

Le PSG avec ses hommes forts

Au milieu de terrain, Vitinha, Neves et Ruiz devraient, quant à eux, être associés pour cette ultime répétition générale. Enfin, pour animer l’attaque parisienne, Kvaratskhelia et Barcola sont pressentis pour accompagner Dembélé, toujours aligné dans ce rôle de faux numéro 9. De son côté, Samba Diawara sera lui privé de Reda Khadra, Mohamed Daramy, Yaya Fofana et Teddy Teuma.

Bien décidés à créer l’exploit, les Rémois pourraient alors s’organiser en 5-4-1. Dans les buts, Diouf serait ainsi protégé par une défense à cinq composée de Sekine, Okumu, Gbane, Kipré et Akieme. Dans l’entrejeu, Koné et Atangana formeraient alors le double pivot. Enfin, Ito et Nakamura devraient entourer Siebatcheu, aligné à la pointe de l’attaque rémoise. Rendez-vous dès 21 heures au Stade de France pour connaître le dénouement d’un choc qui s’annonce tendu.