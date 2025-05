Real Madrid - Real Sociedad : les compositions officielles

Place à la 38e et dernière journée de Liga. Assuré de finir deuxième, le Real Madrid accueille la Real Sociedad pour clôturer le championnat (coup d’envoi 16h15, un match à suivre sur FM). A cette occasion, les Madrilènes salueront Carlo Ancelotti, qui va devenir sélectionneur du Brésil, et Luka Modric, qui va quitter le Real à 39 ans. Enfin, Kylian Mbappé a l’opportunité de finir meilleur buteur avec ses 29 buts déjà inscrits et vise aussi le Soulier d’Or, sacrant le meilleur réalisateur européen. En face, les Basques, modestes onzièmes, n’ont plus rien à jouer.

Pour cette rencontre, Carlo Ancelotti, privé de nombreux cadres (Alaba, Bellingham, Camavinga, Carvajal, Militao ou encore Rudiger et Rodrygo), fait tourner avec Lunin dans le but. Tchouaméni est aligné en défense centrale avec Asencio alors que Lucas Vazquez, qui va aussi quitter le club, débute à droite. Au milieu, Modric est capitaine pour sa dernière avec le Real et accompagne Ceballos et Valverde. Devant, Mbappé est entouré d’Arda Guler et Brahim Diaz. Côté Sociedad, Imanol Alguacil doit composer sans les blessés Aguerd, Becker et Oskarsson. L’ancien rennais Traoré est sur le banc. Merrero débute dans la cage à la place de Remiro. Martin est associé à Pacheco en défense centrale. Au milieu, Zubimendi est remplaçant puisque Turrientes est aligné avec Marin et Sucic et pas d’Oyarzabal devant puisque c’est Mariezkurrena qui commence avec Kubo et Gomez

Les compositions officielles :

Real Madrid : Lunin – Lucas Vazquez, Asencio, Tchouaméni, Garcia – Modric, Valverde, Ceballos – Arda Guler, Mbappé, Brahim Diaz

Real Sociedad : Marrero – Aramburu, Martin, Pacheco, Munoz – Sucic, Turrientes, Marin – Kubo, Mariezkurrena, Gomez.