Accord trouvé entre Will Still et Southampton

Will Still va quitter le RC Lens pour rejoindre Southampton, en Championship. Un accord total a été trouvé entre l’entraîneur belge, le club anglais et le club nordiste pour un contrat de trois ans à la tête des Saints. Les discussions, entamées cette semaine, comme nous vous le réveillions, ont abouti à un compromis entre toutes les parties.

La suite après cette publicité

Selon une dernière information du Telegraph, Southampton a obtenu le feu vert de Lens, et l’officialisation de la nomination de Will Still ne devrait plus tarder du côté de St Mary’s. Le départ de l’ex-entraîneur du Stade de Reims s’explique en partie par son souhait de se rapprocher de sa compagne, hospitalisée à Londres.