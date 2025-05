PSG : pouquoi le club ne paradera pas en cas de victoire en Ligue des Champions

On le sait, la direction du Paris Saint-Germain souhaite absolument organiser des festivités à la hauteur de l’événement en cas de victoire lors de la finale de Ligue des Champions contre l’Inter Milan. Mais entre la volonté et la réalisation, il y a un monde. Le club a soumis la proposition d’une parade sur les Champs-Élysées dimanche après midi avec le trophée à la préfecture de Police de Paris, et attends désormais une réponse.

Mais du côté des autorités, on voit la décision d’un mauvais œil. Après l’annulation du projet de fan zone gratuite en ville dû aux effectifs policiers conséquents attendus, le projet de présentation du trophée sous l’Arc de Triomphe est lui enterré, selon l’Equipe. Les joueurs devraient faire un passage par l’Élysée, ou ils seraient reçus par le président Emmanuel Macron. La mairie de Paris, elle, est plutôt favorable à une parade, mais qui nécessitera probablement un dispositif d’encadrement jamais vu.