Mercato : Naples en passe de s’offrir un énorme coup pour fêter son titre historique

C’est tout simplement la folie depuis hier soir à Naples. Le club est devenu pour la 4e fois de son histoire champion d’Italie, deux ans seulement après son dernier titre. Ce mano à mano avec l’Inter aura été mouvementé jusqu’au bout puisque les Nerazzurri ont même été virtuellement en tête de la Serie A l’espace de 20 minutes. Le succès contre Côme (2-0) n’aura finalement servi à rien. Emmenés par Scott McTominay élu meilleur joueur de la saison, Les Partenopei sont venus à bout de Cagliari (2-0) et devancent leur concurrent d’un petit point au classement.

Les scènes de liesses se multiplient dans la grande ville du sud du pays depuis le coup de sifflet final. Réputés pour leurs extravagances et leur amour immodéré pour leur club, les tifosi ne font pas mentir leur réputation. La ville s’est transformée en volcan et les festivités ne sont pas prêtes de s’arrêter. Antonio Conte est lui aussi célébré. Il est d’ailleurs devenu le premier entraîneur à remporter la Serie A avec trois clubs différents. «C’est sans aucun doute mon titre le plus inattendu, le plus difficile et le plus stimulant en termes de défi», reconnaît le coach.

De Bruyne est proche de Naples

On ne sait pas encore s’il sera sur le banc la saison prochaine pour le défendre justement mais Naples est d’ores et déjà en train de mettre les petits plats dans les grands pour tenter de le faire rester. D’après les informations de Sky Sport Italia, Aurelio De Laurentiis est très bien parti pour réaliser un joli coup sur le mercato puisqu’il est tout proche d’attirer un certain Kevin de Bruyne (33 ans). Le Belge a donné son accord pour venir au club l’an prochain. Il a notamment obtenu l’aval de sa famille, qui l’accompagnerait dans ce nouveau défi.

En fin de contrat du côté de Manchester City, le milieu de terrain peut s’engager où bon lui semble à partir du 1er juillet. Les négociations sont entrées dans le vif du sujet depuis quelques jours. De Bruyne a formulé ses demandes les plus essentielles à sa venue et la balle est désormais dans le camp de la direction napolitaine. Selon le média, l’affaire est en très bonne voie. Si celle-ci se conclut, le joueur pourra disputer la Ligue des Champions l’an prochain, et Naples bénéficier d’un joueur d’expérience pour bien y figurer. L’international belge retrouverait aussi un compère de sélection en la personne de Romelu Lukaku.