C’est la guerre entre le PSG et Kylian Mbappé !

Les histoires d’amour, quand elles se terminent, finissent très souvent mal. La preuve, une fois encore, avec Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. L’avenir du joueur est réglé depuis un moment déjà, puisqu’il va s’engager avec le Real Madrid. Mais entre son futur ex-club et lui, c’est très tendu, et le président Nasser Al-Khelaïfi l’a particulièrement mauvaise.

L’Equipe révèle ainsi qu’une fois que le joueur a communiqué son intention de partir en février dernier, NAK a ordonné une mise au ban, partielle, du joueur, resté titulaire dans les gros matchs mais désormais souvent remplaçant ou remplacé par Luis Enrique. Le joueur est d’ailleurs convaincu que l’Espagnol a été contraint de le faire pour des raisons extra-sportives.

Le PSG ne lui a pas versé son salaire d’avril

Nasser Al-Khelaïfi aurait donc ordonné à Luis Enrique de faire jouer un peu moins Mbappé. Mais ce n’est pas tout. Toujours selon le média, Mbappé n’a pas reçu son salaire du mois d’avril dernier, ainsi qu’une prime qui lui était promise dans son contrat qui aurait dû lui être versée en février. Et pour cause, le PSG aurait finalement bien versé la fameuse prime de fidélité de 80 millions d’euros au joueur en février, pensant convaincre le Real Madrid de la payer et en quelque sorte la rembourser.

Les Merengues ont (logiquement) refusé et le PSG a donc tenté de récupérer cet argent en "oubliant" de verser le salaire au joueur, puisque ce mois de salaire ainsi que cette prime de février environnaient justement les 80 millions d’euros, le montant de sa prime de fidélité. Forcément, le clan Mbappé réclame cet argent et le PSG se défend en expliquant que le joueur n’a pas tenu ses engagements de l’été dernier. Côté joueur, on tient les mêmes arguments. Les avocats des deux parties sont donc impliqués dans une bataille juridique qui risque de s’éterniser…