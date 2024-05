Real Madrid : les déclarations de Rodrygo mettent le feu à l’Espagne !

Alors que le Real Madrid s’apprête à disputer une nouvelle finale de Ligue des Champions avec l’objectif de remporter sa 15ème coupe aux grandes oreilles dans son histoire, la presse espagnole s’empare d’un autre dossier ces dernières heures, plus lié au mercato qu’à la rencontre décisive face au Borussia Dortmund samedi soir à Wembley. C’est un secret de polichinelle mais les Merengues vont subir quelques modifications de leur effectif dans les prochains mois avec des départs marquants, comme celui de Toni Kroos, mais surtout l’arrivée historique tant attendue de Kylian Mbappé. Et si la majorité des joueurs dont Rodrygo, a déjà mentionné leur excitation quant à la possibilité de jouer avec l’international français, le Brésilien est souvent perçu comme le grand perdant de cette signature, avec une perte potentielle de minutes et de responsabilités. Avec autant de stars et de grands joueurs, la gestion de la rotation à venir peut s’avérer un poil compliquée avec autant d’armes offensives (Vinicius, Rodrygo, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Arda Güler, Endrick…)

«Nous avons gagné la Liga parce qu’il n’y a pas d’ego ici. Viní ? Jude ? Rodrygo ? pas d’ego. Et les anciens aussi. Toni Kroos, Carvajal, Nacho, Modrić. Je ne sais pas ce qui se passera à l’avenir mais il n’y a pas de jalousie entre les jeunes. L’humilité est importante. Vous devez avoir ça pour réussir ici», a récemment déclaré Carlo Ancelotti. Manager de grands joueurs n’effraie absolument pas l’entraîneur italien qui semble avoir trouvé la solution pour diriger cette équipe en évitant tout clash en interne. L’arrivée prochaine d’un certain Kylian Mbappé ne devrait donc pas changer la donne pour le staff d’Ancelotti. Mais au-delà de l’aspect caractériel dans cette longue liste de stars du ballon rond, un autre problème pourrait faire surface et il est plus sportif. Comment trouver assez de minutes pour tous ces joueurs ? Et si un joueur subissait un dommage collatéral ? Le nom de Rodrygo est parfois revenu avec insistance quand il était mention d’un possible départ par effet domino. Avec les déclarations récentes étranges du Brésilien, cette théorie prend de l’ampleur en Espagne.

Un avenir loin de Madrid ?

La chaîne DAZN a interviewé Rodrygo et le Brésilien a laissé un suspense quant à son avenir au Real Madrid et a même, à un moment donné, parlé de son expérience en Espagne en employant le passé - comme s’il envisageait déjà un départ loin de la Casa Blanca : «Eh bien… Tout peut arriver. J’ai un contrat ici mais… les années que j’ai passées ici ont été un plaisir pour moi. Comme je l’ai dit, je veux toujours être dans ce club mais, voyons voir ce qu’il passera. Tout est possible», a ainsi déclaré le natif d’Osasco qui a installé un sacré blanc dans son entretien. L’entourage du joueur, de son côté, a immédiatement réagi à toutes les rumeurs sur le départ de Rodrygo du Real Madrid. Ils l’ont fait pour nier que le joueur envisageait de quitter le club et que dans la fameuse interview de DAZN, l’international brésilien s’était mal exprimé. Ce qui ne manquera pas à Rodrygo, ce sont les offres. Plusieurs clubs anglais sont intéressés avec Liverpool en tête de liste. Le Real Madrid, de son côté, n’envisage pas pour le moment le départ du Brésilien.

Le joueur brésilien de 23 ans, sous contrat jusqu’en 2028, a toujours nié vouloir partir… jusqu’à présent. L’entourage de ce joueur insiste sur le fait que Rodrygo n’envisage en aucun cas de quitter le club merengue, et que sa seule intention était de rester à Santiago-Bernabeu pour continuer à écrire l’histoire. Le joueur de 23 ans a même été contraint de prendre la parole pour éteindre le brasier ardent : «Aujourd’hui, une situation très ennuyeuse s’est produite, où une de mes interviews a été complètement sortie de son contexte. Pour être très honnête, je suis très heureux au Real Madrid, je vis un rêve tous les jours et il ne me vient pas à l’esprit de quitter le club de ma vie. Maintenant, nous continuons à écrire l’histoire». Coup de pression ou simple erreur de communication ? L’avenir nous le dira mais d’abord, place à la finale de la Ligue des Champions.