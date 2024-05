OM : Pablo Longoria et Frank McCourt préparent une grande révolution

Alors que la saison est officiellement terminée pour tous les clubs français, certaines écuries de Ligue 1 entament les réunions d’usage pour établir leur grande stratégie estivale avant le lancement de l’intersaison, période fondamentale pour les différentes directions qui ont soif de renouveau. C’est le cas de l’Olympique de Marseille qui, malgré une belle demi-finale de Ligue Europa perdue contre l’Atalanta Bergame, a connu une nouvelle campagne décevante marquée par de nombreux changements d’entraîneurs (Marcelino, Jacques Abardonado, Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset), une élimination par la petite porte contre le Stade Rennais en 16es de finale de la Coupe de France et une anecdotique 8e place au championnat, synonyme de non-qualification à une compétition européenne la saison prochaine. En quête d’un nouvel entraîneur avec Sérgio Conceição en tête de liste suite à l’échec du dossier Paulo Fonseca, il y a donc du pain sur la planche pour le président Pablo Longoria qui profite du passage de Frank McCourt en France pour faire une tournée des médias français. En ce début de semaine, les deux hommes se sont conjointement adressés au Journal du Dimanche, à La Provence mais aussi au Figaro.

La suite après cette publicité

Tous les sujets ont été mis sur la table dans ces journaux, de la rumeur d’une supposée vente au mercato à venir : «Progresser et continuer à construire. Je suis dans le sport depuis longtemps, je sais que certaines saisons sont meilleures que d’autres. Il faut rester concentré sur vos buts, vos ambitions. Tel que vous me voyez, je suis très optimiste. Et ce ne sont pas des mots en l’air. On a construit quelque chose ici et le club est très différent de ce qu’il était il y a six ou huit ans. On a des fondations sur lesquelles on peut construire. C’est l’ambition, c’est le plan», a expliqué dans un premier temps Frank McCourt dans une entretien chez nos confrères du Figaro. Si le mercato s’annonce mouvementé, tout comme la recherche d’un nouvel entraîneur, la direction marseillaise ne compte pas se laisser abattre suite à la saison décevante des Phocéens. L’heure est arrivée de reprendre la barre du navire et de se diriger vers un nouveau cap.

À lire

OM : Pablo Longoria n’est pas certain de continuer avec Pierre-Emerick Aubameyang

Projet d’un club satellite !

La nouvelle idée du propriétaire et du président de l’OM risque de faire couler de l’encre. En effet, à l’image de Manchester City avec les membres du City Football Group ou du RB Leipzig avec les autres équipes du réseau Red Bull voire même de Chelsea avec le RC Strasbourg récemment, le club des Bouches-du-Rhône s’active pour trouver un club satellite sur lequel s’appuyer pour écrire les prochaines pages de l’histoire de l’OM : «Pablo et moi parlons de ce qu’on va faire dans les trois, les cinq prochaines années. C’est agréable d’avoir ce genre de conversations, parce que lorsque je suis arrivé, il y avait plus de problèmes que de solutions. On peut s’asseoir autour d’une table afin d’évoquer des investissements pour améliorer les infrastructures, le centre de formation et même, peut-être, acheter un club satellite, un club dans notre écosystème afin de développer nos jeunes joueurs. Notre centre n’était même pas dans les 20 premiers lorsque j’ai repris le club. On peut faire encore plus. C’est une joie de parler d’investissements et d’avenir», a ensuite ajouté le propriétaire américain des Phocéens. Alors que les Minots du centre de formation continuent de se développer avec notamment cette victoire en Coupe de Gambardella contre Nancy, Frank McCourt et Pablo Longoria ont conscience du potentiel de ce secteur du club. Des propos également relayés par McCourt dans un autre entretien à La Provence : «On doit progresser notamment sur les infrastructures, générer plus de revenus. Le centre de formation a besoin d’investissements, nous réfléchissons à toutes les possibilités, notamment un club satellite, qui permettrait de contribuer au développement de nos futurs talents, pour les garder et les voir s’épanouir».

La suite après cette publicité

Trouver des terrains d’entente pour aller dans la direction idoine, tel sera l’objectif des prochains mois pour Longoria et sa direction. Pour le président espagnol, il est hors de question de voir l’OM participer à aucune compétition européenne : «On doit tous faire preuve de lucidité, d’intelligence et de stabilité afin que tout le monde aille dans la même direction. C’est important de débuter un nouveau cycle qui doit permettre d’être qualifié en Ligue des champions chaque saison. Le modèle économique et sportif de l’OM dépendra beaucoup de cela. Et cela doit nous permettre de réduire la différence avec le PSG et les autres clubs européens. On débute ce nouveau cycle sans Coupe d’Europe, ce qui n’est pas normal à Marseille, mais on doit continuer de créer des revenus récurrents autour des piliers du club», a quant à lui précisé Pablo Longoria, qui a notamment énuméré des éléments de développement fondamentaux tels que le stade, le centre d’entraînement, la valorisation de l’effectif, les jeunes joueurs ou encore les supporteurs. En tout cas, ces derniers peuvent dormir sur leurs deux oreilles, le club voit grand et à surtout long terme.