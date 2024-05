OM : Pablo Longoria et Frank McCourt font des annonces fortes pour le mercato et le futur coach

C’est une grosse tournée médiatique que sont en train de réaliser Frank McCourt et Pablo Longoria. Ces dernières heures, le propriétaire américain et le président espagnol ont parlé dans plusieurs médias, eux qui préparent déjà la saison prochaine. Forcément, deux sujets intéressent clairement les fans du club phocéen : le mercato, ainsi que le nom du prochain coach, maintenant que les rumeurs d’une vente ont été tuées dans l’oeuf par le businessman étasunien. Dans un long entretien accordé au Figaro, les deux hommes ont évoqué ces deux sujets forts, se montrant assez réservés. Même si McCourt a promis des investissements pour faire progresser l’équipe.

« Ma responsabilité est de faire en sorte que le club soit stable financièrement. J’ai investi plus que 600 M$ dans le club (environ 552 M€, NDLR). Je pense que c’est une vraie preuve de mon engagement. Le club n’a pas de dette. Pour le reste, on est prêt à faire de nouveaux investissements, à injecter de l’argent au capital, afin d’améliorer les chances de victoire et de nous qualifier en Europe tous les ans. Pour y parvenir, il faut continuer à augmenter les revenus. On a eu de bons résultats dans ce domaine, mais ce n’est pas assez », a d’abord lancé Frank McCourt. Il a ensuite laissé la parole à Pablo Longoria, qui est avec son bras droit Mehdi Benatia, le responsable pour faire venir de nouveaux joueurs à l’Olympique de Marseille.

Longoria veut annoncer le coach au plus vite

« Le budget sera construit différemment, c’est évident. Il faut être responsable. Quand tu es en C1, tu as des revenus beaucoup plus importants, qu’en Ligue Europa, qu’en Ligue Europa Conférence… ou quand tu ne disputes pas l’Europe comme nous. On doit s’adapter mais on peut faire face à cela plus facilement que par le passé car nous avons grandement développé nos actifs et nous avons la chance de pouvoir compter sur des partenaires engagés. Pour autant, on doit réduire les coûts opérationnels, notamment la masse salariale. C’est notre responsabilité d’être de bons gestionnaires. Sans oublier le fair-play financier. Sans les moyens de la Ligue des champions, tu dois travailler avec le double d’énergie, d’actions et être malin jusqu’au dernier euro pour mettre en place l’équipe la plus compétitive possible », a expliqué l’Espagnol. Les Marseillais sont donc prévenus : il y aura des investissements, mais il faudra aussi baisser la masse salariale et par conséquent vendre des joueurs avec une certaine valeur.

Quant au futur coach, Longoria a été assez clair. S’il a expliqué avoir défini le profil idéal et a confié vouloir annoncer son nom au plus vite, il n’a pas voulu confirmer la piste Sergio Conçeiçao, objectif prioritaire comme révélé en exclusivité par nos soins. « Parler d’un coach sous contrat avec un autre club (le FC Porto) serait un manque de respect. Je n’aimerais pas qu’un adversaire parle de mon entraîneur encore sous contrat », a ainsi expliqué le président de l’Olympique de Marseille. Plus qu’à attendre, donc.