La grosse sortie médiatique de Frank McCourt sur la vente de l’OM et Pablo Longoria !

Gros chantier à Marseille. Après une fin de saison assez décevante, puisque les Phoceéns ont terminé à la huitième place du classement de Ligue 1 et ne joueront pas de compétition européenne la saison prochaine, Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont du pain sur la planche. Il y a d’abord le dossier du futur coach, avec Sergio Conçeiçao qui est devenu la priorité pour prendre la relève de Jean-Louis Gasset, comme révélé en exclusivité par nos soins lundi. Des discussions entre les deux parties sont déjà en cours…

Puis, il y aura la question du mercato. Un été de plus, il faut s’attendre à une multitude de départs, mais aussi des arrivées, même si sans l’argent de la coupe d’Europe, la marge de manœuvre va être a priori bien plus limitée que par le passé. Dans le même temps, il y a toujours ces rumeurs insistantes, surtout colportées sur les réseaux sociaux, concernant une vente du club, à des Saoudiens notamment…

McCourt dément toujours

Dans des propos accordés au Journal du Dimanche, Frank McCourt, le propriétaire du club phocéen, a tenu à faire une nouvelle mise au point. « La question de la vente de l’OM devient absurde. J’y réponds depuis 8 ans. Le club n’est pas à vendre. J’aime l’OM. Engagement total. Nous démarrons cet été un nouveau projet à long terme avec Pablo Longoria aux commandes », a ainsi lancé l’Américain, agacé.

Des propos on ne peut plus clairs donc, et McCourt, propriétaire du club du sud de la France depuis 2016, n’a aucune intention de s’en séparer. C’est aussi la confirmation qu’il a confiance en Pablo Longoria et que l’Espagnol sera toujours en poste la saison prochaine, malgré certaines critiques à son égard suite à la mauvaise saison marseillaise. L’été sera au moins tranquille de ce côté-là.