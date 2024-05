L’OM tente le tout pour le tout pour Sergio Conceição !

Comme nous vous l’expliquions la semaine dernière, l’OM est à la recherche d’un nouveau coach pour succéder à Jean-Louis Gasset, qui avait été intronisé pour 100 jours au cœur de l’hiver lors du départ de Gennaro Gattuso. Une longue quête qui s’expliquait par plusieurs paramètres. La saison s’achève dans tous les championnats européens et il est désormais plus facile de discuter avec des coaches mais aussi avec leurs clubs. La piste Paulo Fonseca a été largement mise en avant et annoncée comme un choix numéro 1 mais n’a été réellement étudiée que durant le mois d’avril. Il faut savoir que dès le mois de février, le tandem Medhi Benatia-Pablo Longoria travaillait prioritairement sur une autre cible préférentielle, à savoir celui de Sergio Conceição.

La suite après cette publicité

À 49 ans, l’ancien international portugais, auteur d’un passage remarqué au FC Nantes (il avait pris le club à la dix-neuvième place de L1 et l’avait redressé de fort belle manière avec un bilan de 13 victoires, 5 matchs nuls et 8 défaites en terminant 7e de L1 en 2016-17), correspond au profil parfait recherché par le club phocéen, à savoir un coach qui a de la personnalité, du caractère, qui peut apporter une dynamique nouvelle et changer un peu les mentalités.

À lire

Porto, OM : Sergio Conceição a pris sa décision

Sergio Conceição, l’homme idoine pour relancer l’OM

De plus, le coach du FC Porto dispose d’un palmarès qui parle clairement pour lui. Débarqué chez les Dragões en 2017 dans un club sans trophée depuis 4 ans, Sergio Conceição a remporté directement le premier de ses 3 titres de champion du Portugal (2018, 2020, 2022). Ajoutez à cela 4 coupes du Portugal (2020, 2022, 2023, 2024) et 2 quarts de finale de Ligue des Champions en 2018-19 et en 2020-21, et vous avez coach qui ne pourrait faire que chavirer l’Orange Vélodrome de Marseille.

La suite après cette publicité

Mais si le club phocéen pousse en coulisse, le principal intéressé assure de son côté avoir pris sa décision. « Dans ma tête, mon avenir est déjà décidé. Je le communiquerai dans les prochains jours. Lors de la conférence de presse, j’ai voulu faire comprendre que la situation était bien définie et que j’avais déjà pris ma décision.» Hier, après le succès de ses hommes face au Sporting CP (2-1), Sergio Conceição lâchait une petite indiscrétion qui en a surpris plus d’un.

Reste donc à savoir si l’ancien coach du FC Nantes, qui est réputé pour son style de jeu intense, rapide, direct et agressif de ses équipes, sera celui qui va apporter une nouvelle dynamique à l’OM. C’est en tout cas le souhait de la direction du club phocéen et sans doute des supporters…