Le PSG pense à prolonger Luis Campos

Et si Luis Campos restait un peu plus longtemps au PSG ? Sous contrat jusqu’en 2025, le directeur sportif parisien vit des jours paisibles dans la capitale française. Ça n’a pas toujours été le cas entre des relations parfois tumultueuses avec Nasser Al-Khelaïfi, une (trop?) grande proximité avec le clan Mbappé et Jorge Mendes, l’agent de plusieurs joueurs du club comme Vitinha, Danilo, Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery.

L’ancien homme fort de Monaco et du LOSC a bien failli suivre le départ de Kylian Mbappé mais d’après Le Parisien, la tendance est en train de s’inverser. Non seulement Campos devrait rester une saison de plus mais il serait même question d’une prolongation. Sa bonne entente avec Luis Enrique est l’un des facteurs clés là où la relation entraîneur-directeur sportif a souvent pêché ces dernières années (Tuchel-Henrique, Pochettino-Leonardo).