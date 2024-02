PSG : quel avenir pour Luis Campos ?

C’est décidé, je te quitte. Entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, l’histoire d’amour est bel et bien sur le point de se terminer. Meilleur buteur de l’histoire du club, pilier central de la formation parisienne et attaquant convoité par toute la planète football ces dernières saisons, l’international français (75 sélections, 46 buts) a enfin pris sa décision. Le Bondynois, qui laissera une trace indélébile dans la Ville Lumière, a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu’il allait quitter les Rouge et Bleu à l’issue de la saison. En fin de contrat en juin prochain et comme nous vous le révélions en exclusivité, le buteur d’1m78 va ainsi poursuivre sa carrière du côté du Real Madrid. La fin d’une ère pour le champion de France en titre et de nombreuses conséquences à venir…

Dans cette optique, ce transfert - annoncé depuis plusieurs années - va considérablement modifier les quotidiens parisiens et madrilènes. «Nous voulons continuer à placer l’institution au-dessus de tout. Il y a déjà des plans pour faire signer de nouveaux joueurs. Nous allons prolonger Warren Zaïre-Emery (sous contrat jusqu’en 2025 et qui va être mis en avant par le club) et nous avons les moyens d’avoir une équipe qui sera très compétitive», assuraient, en ce sens, les hautes sphères de l’écurie francilienne, d’ores et déjà prêtes à vivre sans leur star. Loin du nouveau mantra parisien, l’équipe entraînée par Carlo Ancelotti va, de son côté, s’atteler à intégrer au mieux le champion du monde 2018 dans un collectif d’ores et déjà garni de multiples joueurs talentueux.

Une chose est sûre, ce départ de Kylian Mbappé va laisser un grand vide dans l’Hexagone. Un camouflet certain pour Nasser Al-Khelaïfi - et plus globalement QSI - forcément déçu d’une telle issue après avoir trouvé les mots justes ces derniers mois pour convaincre l’intéressé de rempiler au PSG. Un dénouement questionnant dès lors sur la place de Luis Campos au sein de la formation parisienne. Arrivé en 2022, le conseiller football portugais peut-il résister à un tel échec ? Son avenir va-t-il être remis en question, lui qui a parfois agacé dans ses choix sur le marché des transferts ? Difficile, pour l’heure, de se projeter. En revanche et selon nos dernières informations, le nom de l’ancien directeur sportif de l’AS Monaco revient, à nouveau, du côté des Merengues.

Déjà annoncé dans le viseur de la Casa Blanca il y a deux ans - il était proche de rejoindre l’écurie madrilène avant de voir Kylian Mbappé prolonger son bail avec l’actuel leader de Ligue 1 - celui qui est, aujourd’hui, pleinement concentré sur le projet francilien après avoir mis fin à son aventure avec le Celta de Vigo, se retrouve donc encore cité dans les bureaux madrilènes. Toujours d’après nos indiscrétions, l’idée de voir le Lusitanien revenir au Real Madrid (où il est déjà passé en 2010 et 2013) et ainsi suivre Kylian Mbappé est donc une réelle possibilité. Un scénario qui ne laisse pas (encore) présager d’un départ dans les semaines à venir mais le Real, lui, n’a pas abandonné l’idée. Affaire à suivre…

