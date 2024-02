Kylian Mbappé a annoncé son départ au PSG !

Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, c’est bientôt terminé. Arrivé en 2017 en provenance de l’AS Monaco, celui qui est aujourd’hui devenu le meilleur buteur de l’histoire des Rouge et Bleu va bel et bien plier bagage. Le 7 janvier dernier, nous vous annoncions en exclusivité que le champion du monde 2018 s’était mis d’accord avec le Real Madrid. Depuis, il fallait simplement patienter.

Le Bondynois a eu beau déclarer que son choix n’était pas encore fait, le pessimisme régnait au sein de la direction parisienne. Et ce jeudi, The Athletic vient confirmer la mauvaise nouvelle aux supporters franciliens. Mbappé a communiqué son départ à son président Nasser Al-Khelaïfi avant le huitième de finale aller de Ligue des Champions face à la Real Sociedad. Le buteur avait indiqué qu’il réserverait la primeur de sa décision à ses dirigeants, il a tenu parole. Le joueur et le club de la capitale devraient officialiser la décision dans quelques mois maintenant.

Mbappé fonce vers Madrid

Éconduit en 2021 puis en 2022, le Real Madrid va donc enfin pouvoir se frotter à l’idée d’accueillir l’une des têtes d’affiche du football mondial sans devoir verser un centime au PSG. Un soulagement pour les Madrilènes puisque les dernières informations faisaient état des doutes d’une partie de l’entourage du joueur concernant l’offre contractuelle des Merengues. Pour rappel, la Casa Blanca avait fait savoir à Mbappé qu’elle ne pourrait pas s’aligner sur la proposition faramineuse des propriétaires qataris du PSG et qu’il allait donc devoir baisser considérablement ses émoluments pour espérer jouer au Bernabéu.

Et cette fois, l’argent du Qatar n’a pas fait changer de cap au numéro 7 parisien. De leur côté, les champions de France sont forcément déçus de perdre un tel atout offensif, mais ce départ est vécu d’une manière moins dramatique. Après avoir passé un accord avec Mbappé (qui leur a permis d’économiser environ 100 M€), ils évitent une catastrophe financière et peuvent désormais préparer un avenir sans le Bondynois. Reste maintenant à savoir qui le remplacera.