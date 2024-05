Barça : l’officialisation de Hans-Dieter Flick est imminente !

La signature de Hansi Flick comme nouvel entraîneur du FC Barcelone n’est qu’une question de temps. Après le dîner de l’entraîneur allemand à Barcelone avec le président Joan Laporta et le reste de la direction sportive du culé mardi soir, le vice-président Rafa Yuste a été interrogé sur la rencontre avec Flick et a confirmé que son incorporation pour prendre les rênes du banc du Barça sera officialisée ce mercredi : «Demain, nous rendrons cela officiel», a déclaré Yuste , qui a dû éviter les médias qui attendaient devant le restaurant et a eu quelques difficultés à rejoindre sa voiture.

Outre Rafa Yuste, le directeur sportif Deco et son adjoint Bojan Krkic étaient présents au dîner avec Flick, ainsi que le directeur du football des jeunes Joan Soler et le conseiller Enric Masip. C’est là qu’ils ont eu leur premier contact avec l’Allemand avant que sa signature comme nouvel entraîneur du Barça ne soit annoncée ce mercredi. La page Xavi va officiellement se refermer aujourd’hui pour en ouvrir une nouvelle sous la houlette du tacticien allemand.