Hansi Flick est à Barcelone

Après l’officialisation du départ de Xavi Hernandez en fin de saison, le FC Barcelone était toujours indécis pour son nouveau coach. Mais ces derniers jours, le club catalan a trouvé un accord avec l’ancien du Bayern et de la sélection allemande : Hansi Flick. L’Allemand avait dit oui aux dirigeants du Barça et il s’est déjà mis d’accord avec eux sur un contrat de deux ans, lui qui souhaitait absolument rejoindre le Barça et avait même commencé à apprendre l’espagnol depuis un moment.

La suite après cette publicité

Les choses vont d’ailleurs très vite puisque la radio Cope informe qu’Hansi Flick est déjà à Barcelone, ce mardi. Le manager allemand vient d’arriver dans la ville catalane accompagné de son agent Pini Zahavi. Le FC Barcelone doit encore valider les détails des indemnités de départ de Xavi Hernandez avant d’annoncer Hansi Flick comme son nouvel entraîneur.