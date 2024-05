Hansi Flick est le nouveau coach du FC Barcelone selon la presse espagnole !

Peu à peu, l’avenir du banc de touche barcelonais se précise. Ces derniers jours, les médias catalans ont été assez affirmatifs : Joan Laporta a décidé de mettre Xavi à la porte. Et ce, quelques semaines après cette fameuse conférence de presse pendant laquelle le président comme le coach se sont congratulés de continuer l’aventure ensemble. Il fallait donc trouver un remplaçant, ce qui n’était pas mince affaire au vu du manque de candidats intéressants sur le marché, et de la situation financière compliquée du club.

Le nom de l’élu était plutôt clair depuis hier, puisque les médias catalans expliquaient, unanimement, qu’Hansi Flick était la priorité. Il a même été question d’un voyage de Deco, directeur sportif, et Bojan, son adjoint, à Londres pour discuter avec l’Allemand mercredi. Et si l’entourage de l’entraîneur a tenu à démentir, c’est visiblement bien avancé… Très bien avancé même.

Tout est allé très vite

Comme l’explique AS, le Barça a trouvé un accord avec l’ancien du Bayern et de la sélection allemande. Le média n’a pas de doutes : Flick sera le prochain coach du FC Barcelone. L’Allemand a dit oui aux dirigeants du Barça hier et il s’est déjà mis d’accord avec eux sur un contrat de deux ans. Flick n’avait qu’une envie : rejoindre le Barça, et il a même commencé à apprendre l’espagnol depuis un moment, en plus d’avoir refusé Chelsea. La présence de Pini Zahavi dans l’opération, agent du coach et proche de Joan Laporta, a aussi facilité les choses.

Reste désormais à régler la situation de Xavi et de son staff, lui qui est sous contrat à Barcelone jusqu’en 2025. Son licenciement devrait être annoncé après la dernière journée de Liga qui se dispute ce week-end, et la question financière sera importante puisqu’il faudra verser des indemnités au coach et à son staff, à l’heure où le Barça ne roule pas sur l’or…