Valeur des joueurs : Jude Bellingham explose les compteurs, Warren Zaïre-Emery fait son entrée

Aussi régulier qu’éclairant, le classement de l’Observatoire du football CIES sur les joueurs les plus chers du monde fait son retour en cette fin de mois de mai. Le dernier datait du 4 janvier dernier, et depuis, les championnats se sont terminés, et la Ligue des Champions s’apprête à découvrir son vainqueur, soit le Real Madrid, soit le Borussia Dortmund. On rappelle qu’il s’agit là d’un classement qui établit les nouvelles valeurs des joueurs, se basant sur l’évolution des normes.

L’évolution, justement, est à la baisse pour la plupart des joueurs du Top 10. Si l’on compare avec le Top 10 de janvier dernier, ils ne sont que 4 à avoir vu leur valeur augmenter. Il s’agit de Jude Bellingham, qui truste de nouveau la première place de ce classement, d’Erling Haaland, son dauphin, de Phil Foden et Julian Alvarez. Les trois joueurs de Manchester City ont grimpé de quelques millions d’euros mais c’est donc bien Jude Bellingham, avec sa première saison épatante au Real Madrid, qui domine avec une valeur estimée à 280,4 M€. Durée du contrat (jusqu’en 2029), âge (20 ans), poste (milieu offensif), et bien évidemment la qualité de ses prestations cette saison sont les facteurs qui justifient ce tarif sacrément élevé. Rappelons que c’est toujours Neymar qui détient le record du transfert le plus élevé de l’histoire, avec les 222 M€ payés par le PSG au FC Barcelone en 2017.

Zaïre-Emery fait son entrée

Dans le top 10, notons l’entrée de Florian Wirtz, le virevoltant milieu offensif allemand qui a grandement contribué à l’épopée du Bayer Leverkusen cette saison. Le voilà évalué à 133,8 M€. 5 clubs sont représentés dans ce top 10 : Manchester City (3 joueurs), le Real Madrid (3 joueurs), Arsenal (2 joueurs), le Bayer Leverkusen et le FC Barcelone avec Lamine Yamal. Lui aussi débarque dans ce top 10 avec une valeur estimée à 140,8 M€, à seulement 16 ans !

Le premier Français est Eduardo Camavinga (112,5 M€), à la 19e place. Il est devancé par des joueurs comme Rasmus Höjlund, Kai Havertz ou Josko Gvardiol. Kylian Mbappé étant en fin de contrat et donc considéré comme joueur libre, il n’apparait pas dans le classement. Le deuxième Français est un petit nouveau, il s’agit de Warren Zaïre-Emery, classé 21e, avec une valeur annoncée de 108,2 M€. Il glane du coup le titre de joueur le plus valorisé de la Ligue 1, devant Gonçalo Ramos puis Vitinha. Ces trois joueurs du PSG sont les seuls représentants de notre championnat dans le Top 100 !

Le Top 10 des joueurs les plus chers