Les joueurs les plus chers de la planète sont…

La dernière fois que nous vous parlions du classement effectué par l’Observatoire du football CIES concernant les joueurs les plus chers du monde, le mercato estival 2023 s’apprêtait à ouvrir ses portes. Or, ce sont justement les prix pratiqués durant le mercato, qui permettent à l’organisme suisse d’établir les nouvelles valeurs des joueurs, se basant sur l’évolution des normes. De fait, Chelsea, entre autres, est passé par là avec ses transferts faramineux, et la tendance est à la hausse.

La suite après cette publicité

« Par rapport aux estimations publiées au mois de juin dernier, le nombre de joueurs dont la valeur de transfert dépasse les 100 millions d’euros a presque doublé (de 20 à 39), ce qui reflète la forte inflation des prix des joueurs observée lors du mercato de l’été 2023. La valeur du centième joueur avec la plus forte valeur de transfert estimée est désormais de 71,3 M€, contre 53,4 M€ au mois de juin 2023 », écrit ainsi le CIES dans sa lettre hebdomadaire parue aujourd’hui. Voilà pour l’analyse générale de l’inflation, permanente, des prix sur le mercato, mais quid du classement ?

À lire

PSG : bonne nouvelle pour Warren Zaïre-Emery

Mbappé doublé par Camavinga !

Eh bien, Erling Haaland, premier du classement de juin dernier, est détrôné par l’homme qui éblouit le football européen depuis le début de la saison, Jude Bellingham. Avec ses performances fantastiques, son jeune âge, sa polyvalence et son prix d’achat par le Real Madrid, Bellingham explose les compteurs du CIES, qui l’estime à 267,5 M€. Il devance donc le Norvégien et ses 251,2 M€. Le Real Madrid est plus que bien représenté, et on peut dire qu’il est assis sur une mine d’or puisque le troisième se nomme Vinicius Jr (250,3 M€) et le quatrième Rodrygo (247,9 M€).

La suite après cette publicité

Dans les nouveautés, signalons l’entrée fracassante de Gavi, 7e, et de plusieurs joueurs d’Arsenal (Saka, Martinelli, Odegaard). Le premier Français n’est pas Kylian Mbappé mais bien Eduardo Camavinga, 15e, estimé à 132,7 M€. L’attaquant parisien est lui 27e, avec une valeur de 106,2 M€, forcément due à sa fin de contrat en juin prochain. Il est devancé par Kai Havertz, Bruno Guimarães ou encore Xavi Simons. À noter la présence de William Saliba, 3e Français, à la 30e place de ce classement, avec un tarif annoncé à 104,3 M€.

Le Top 10 des joueurs les plus chers