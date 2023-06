Kylian Mbappé n’est plus parmi les joueurs les plus chers de la planète

Qui sont les joueurs les plus valorisés de la planète football ? À l’approche du mercato estival qui ouvrira ses portes dans moins d’un mois, la question prend tout son sens. Ce mardi, l’Observatoire du football (CIES) nous apporte sa réponse. Dans son habituelle lettre hebdomadaire, l’organisme a établi son classement sur la base de 75 ligues et 30 000 joueurs. Et cette fois, il y a quelques surprises dans le top 10 des plus hautes valeurs de transfert estimées. Avec seulement un Français.

Auteur de 36 buts et huit passes décisives pour sa première saison en Premier League, Erling Haaland (22 ans) est en tête de ce classement avec une valeur de presque 250 millions d’euros. De quoi faire savourer son club, Manchester City, alors que deux autres footballeurs de moins de 23 ans, le Madrilène Vinícius Júnior (196,3 M€) et le Gunner Bukayo Saka (195,8 M€), complètent le podium. Annoncé au Real Madrid, l’Anglais Jude Bellingham est quatrième avec une valeur estimée à 190 millions d’euros.

Derrière, on retrouve l’autre Brésilien du Real Madrid, Rodrygo Goes (184,5 M€), suivi des deux milieux de terrain catalans : Pedri (178 M€) et Gavi (174,1 M€). À la 7e place, on retrouve le Bavarois Jamal Musiala (170,2 M€), juste devant Phil Foden, l’Anglais de Manchester City (166,8 M€). Habituellement dans les premiers rangs de ce classement, Kylian Mbappé apparaît étonnamment à la 10e place. Le CIES précise cependant que «si son contrat avec Paris St-Germain était de trois ans au moins, par contre, l’attaquant de l’équipe de France serait sur le podium».

Derrière le top 10, le deuxième français avec la plus grosse valeur marchande est Eduardo Camavinga (20 ans), le Madrilène est estimé à 118,4 M€. Pour le reste des Français dans cette liste, Aurélien Tchouaméni (Real Madrid, 23 ans) arrive à la 22e place, Dayot Upamecano (Bayern Munich, 24 ans) est 44e. Il faudra ensuite descendre sous les 50 premières places pour trouver Ibrahima Konaté (Liverpool, 24 ans), William Saliba (Arsenal, 22 ans) et Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort, 24 ans). Concernant la Ligue 1, Gianluigi Donnarumma (PSG, 24 ans) est le deuxième joueur le mieux valorisé, derrière Kylian Mbappé.

