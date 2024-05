Kings World Cup : le magnifique geste de Samir Nasri

Invité de prestige de l’équipe FOOT2rue, qui représente la France à la Kings World Cup actuellement, Samir Nasri a révélé qu’il ne toucherait pas d’argent pendant ce mois. Une volonté de l’ancien Marseillais, qui dit vouloir jouer pour le «plaisir» et laisser profiter ceux qui en ont vraiment besoin. Pour rappel, le gagnant du tournoi remportera la somme d’un million d’euros.

«J’ai facilité les choses pour Amine en lui disant que je venais jouer gratuitement. Ce n’est pas ça qui va changer ma vie, a confié Nasri, actuellement blessé. Je lui ai dit : 'Sur le million qu’il y a à gagner, si on gagne, tu le donnes.' Il y a des joueurs lambdas qui le font et pour qui ça peut changer leur vie. Lui, s’il prend 50 000 en plus, ça peut changer sa vie, moi, ça ferait pique-assiette…", admet l’ancien joueur de Manchester City. En espérant voir l’équipe de France aller au bout de la compétition le 8 juin prochain, pour se partager le million d’euros mis en jeu par l’organisation.»