PSG-BVB : la grosse frustration de Vitinha

Le Portugais a été le meilleur parisien ce soir. Dans l’entrejeu, il est le seul qui a tenté des choses et a fait des différences avec le ballon. Il a même été le Parisien le mieux noté par notre rédaction, avec un 6,5/10. Après la rencontre, il l’avait logiquement mauvaise…

« C’est pas facile de parler maintenant, d’analyser le match. On sort avec la sensation d’avoir tout donner et pas beaucoup à dire. merci aux supporter sui ont été incroyables. On a tout donné et malheureusement ce n’était pas suffisant. C’est le début d’un grand projet, mais maintenant je n’ai pas grand-chose à dire », a expliqué le Portugais. Lui pourra au moins repartir la tête haute…