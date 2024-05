PSG : la nouvelle mise au point de Luis Enrique sur le mercato estival

Metz et l’OL. Voici les deux derniers adversaires du Paris Saint-Germain pour cet exercice 2023-2024. Au Stade Saint-Symphorien, dimanche soir, le club de la capitale va tout d’abord clôturer sa saison de L1. D’ores et déjà champions de France, les hommes de Luis Enrique s’envoleront, par la suite, du côté de Lille pour disputer la finale de la Coupe de France face aux Rhodaniens et tenter de s’offrir un nouveau titre. Avant cela, le technicien parisien s’est présenté face à la presse et les questions liées au mercato ont fait de l’ombre à Kylian Mbappé, pour une fois absent des échanges…

La suite après cette publicité

Luis Enrique promet du changement !

«Non, je n’ai pas utilisé le mercato pour mettre la pression (avant le match contre Nice), ce n’était pas mon intention. J’ai simplement raconté ce qu’est un grand club. On joue encore un titre et il y a encore un match de championnat. On profitera de l’été pour essayer de renforcer l’équipe», a tout d’abord lancé l’ancien sélectionneur de la Roja avant de confirmer que la fenêtre estivale permettrait aux Rouge et Bleu d’améliorer le collectif. «Le club a changé de direction et de philosophie en se basant plus sur le collectif que l’individuel. On a été à la hauteur, je pense, mais il y a encore une grosse marge d’amélioration. Ce sera la même chose dans le futur». Mais quel futur ?

À lire

Luis Enrique ravi de la convocation de Bradley Barcola en Bleus

Sans Kylian Mbappé, qui a officiellement annoncé son départ à l’issue de son contrat, et avec plusieurs joueurs en passe de quitter le club, Luis Campos et ses équipes devraient rapidement s’activer pour façonner le nouveau visage du PSG. «Il y aura des changements la saison prochaine, sans aucun doute. L’une des caractéristiques d’un entraîneur, c’est de s’adapter. On s’est préparé pour ce groupe de joueurs mais désormais, avec ceux qu’on pourra signer et ceux qu’on a déjà, il y aura des changements tactiques à venir avec une équipe sûrement plus équilibrée. Il y a encore une marge d’amélioration, en défense et en attaque», a d’ailleurs indiqué Luis Enrique.

La suite après cette publicité

Le talent avant l’âge…

Reste dorénavant à connaître les éventuels candidats à une arrivée dans la Ville Lumière. Dans cette optique, l’ancien coach du Barça n’a pas souhaité donner de noms, mais a, malgré tout, rappelé la nouvelle philosophie du club quant au mercato. «Nous ne signons pas des joueurs en fonction de leur âge mais de leur talent. On signe du talent ! Le mercato va nous présenter les différentes options et en fonction de ce qui sera le meilleur pour l’équipe, on essaiera de se renforcer. J’aime aussi les joueurs de 30 ou 35 ans qui donnent un très bon niveau pour l’équipe. Ils sont tous jeunes si vous les comparez à l’entraîneur». Sourire aux lèvres et toujours aussi déroutant dans sa communication, Luis Enrique est, enfin, revenu sur deux cas précis.

Le premier concerne Ayman Kari. Prêté au FC Lorient jusqu’à la fin de la saison, le jeune milieu de terrain de 19 ans s’apprête à faire son retour à Paris. Même son de cloche pour Gabriel Moscardo, la jeune pépite brésilienne des Corinthians qui avait vu son arrivée du côté du PSG retardée. Questionné sur les deux talents parisiens, le tacticien de 54 ans a, cependant, refusé d’en dire plus sur les intentions du club. «Nous avons suivi tous les joueurs du futur et qui appartiennent à notre club, ce n’est pas le moment de juger ça, il reste encore un titre à jouer, à gagner. Nous serons évidemment enchantés de recevoir les joueurs du PSG, surtout ceux avec qui nous avons des objectifs très clairs». Pour en connaître plus sur le futur visage du PSG, il faudra donc (encore) patienter…

La suite après cette publicité

Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent un bonus de bienvenue de 100€ et 10€ sans dépôt avec le code FM10. La victoire du PSG 2-0 rapporte 890€.