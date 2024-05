Borussia Dortmund : les images touchantes de la sortie de Marco Reus

Une après-midi sous le signe de l’hommage et de l’émotion. Pour le Borussia Dortmund, la dernière rencontre de Bundesliga contre Darmstadt passait au second plan avec le dernier match de Marco Reus avec le BVB. Légende du club de la Ruhr avec 424 rencontres à son actif, le natif de Dortmund a été accueilli comme la star qu’il est et avec un tifo géant qui le remerciait.

Buteur avec un sublime coup-franc en première période, l’international allemand (48 sélections, 5 buts) n’a pas manqué ses adieux sur le pré avec une large victoire acquise contre la lanterne rouge. Sorti à la 82e minute de jeu, Reus a eu du mal à contenir son émotion. Ovationné par tout son peuple, le joueur de 34 ans a été salué par ses coéquipiers et même par ses adversaires qui lui ont fait une haie d’honneur. Voilà ce qu’on appelle une sortie par la grande porte. La fin pourrait être encore plus belle avec un succès en finale de Ligue des Champions face au Real Madrid le 1er juin prochain…