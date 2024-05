Harry Kane termine meilleur buteur de Bundesliga

La saison 2023-2024 a rendu son verdict final, ce samedi, après un ultime multiplex. Si le Bayer Leverkusen, champion d’Allemagne, a bouclé l’exercice invaincu et que Cologne va, de son côté, évoluer en deuxième division la saison prochaine, Harry Kane a lui validé son titre honorifique de meilleur buteur du championnat.

Avec 36 réalisations, l’attaquant du Bayern Munich devance Sehrou Guirassy, auteur d’un nouveau doublé lors de la 34e et dernière journée. L’avant-centre de Stuttgart totalise 28 buts. Enfin, pour compléter le podium, on retrouve Loïs Openda et ses 24 buts sous les couleurs du RB Leipzig.