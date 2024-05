Martigues retrouve la Ligue 2 après 22 ans d’attente

Un an après une montée loupée de peu, Martigues va cette fois bien goûter à la Ligue 2. Grâce à leur victoire décrochée ce samedi face à Nîmes (1-0), lors de l’ultime journée de Championnat de National 1, les Martégaux se sont adjugés la 2e place, synonyme de promotion.

Une véritable récompense pour un club qui évoluait encore en National 2 il y a deux saisons, et qui travaille bien. Parmi les hommes forts de cette montée, on pourra notamment citer l’entraîneur Grégory Poirier, déjà présent la saison dernière, ou encore Amine Hemia, auteur de 9 buts et 3 passes décisives. C’est la première fois depuis 2002 que Martigues retrouve le deuxième échelon du football français.