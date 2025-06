Un club qualifié à la Coupe du Monde des clubs passe à l’action pour la sensation Gessime Yassine

Depuis 18 mois et son arrivée à Dunkerque, la Ligue 2 a appris à connaitre Gessime Yassine. Mais en avril dernier, c’est toute la France qui le découvre lors des 1/2 finale de Coupe de France face au PSG. Contre le futur champion d’Europe, le natif de Salon-de-Provence impressionne et fait vivre un calvaire aux défenseurs parisiens à commencer par Achraf Hakimi qui a souffert face à la technique et aux accélérations de son compatriote. Précieux défensivement, il a prouvé à ceux qui pouvaient en douter qu’il avait clairement le niveau pour évoluer dans un niveau supérieur à la Ligue 2.

Justement et malgré la belle saison de Dunkerque, le club nordiste va rester une saison supplémentaire dans l’antichambre de l’élite, la faute à un match perdu en barrage face au FC Metz, futur promu en Ligue 1. Dès lors, l’USLD sait qu’il va lui être très compliqué, voire quasi impossible de conserver une saison encore Gessime Yassine. Il faut dire que les courtisans sont nombreux. Des clubs de Ligue 1 et de Serie A sont sur les traces.

Gessime Yassine… brille contre le Wydad

Mais la première offensive est venue d’ailleurs et tout particulièrement… du Maroc. Selon nos informations, le Wydad Casablanca est passé à l’offensive pour tenter de récupérer Gessime Yassine. L’emblématique club marocain, qui va participer dans quelques jours à la première Coupe du Monde des clubs (le Wydad est dans un groupe très relevé composé de Manchester City, Al Ain FC et la Juventus Turin), veut aligner l’équipe la plus compétitive.

Déjà intéressé de longue date par la pépite de l’USLD, le Wydad a assisté… à la performance étincelante du milieu offensif de 19 ans ce jeudi lors d’un match amical disputé entre le Maroc U20 de Gessime Yassine et le Wydad Casablanca. Si les deux équipes ont fait match nul 1-1, le joueur a fait une performance étincelante en étant dans tous les bons coups et en marquant le seul but du Maroc U20. De quoi décider le club marocain a passé à l’offensive en prenant contact ces dernières heures avec Dunkerque et Demba Ba selon une source marocaine. Dunkerque qui a besoin de liquidités n’est pas contre vendre son prodige s’il parvient à obtenir une solide compensation. A suivre.