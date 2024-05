Barça : grosse altercation entre Raphinha et le frère de Xavi

La saison du FC Barcelone est en train de très mal finir. Outre les mauvais résultats en Championnat et l’élimination en quarts de finale de Ligue des Champions et en Coupe du Roi et le départ sous haute tension de Xavi Hernández, un nouveau problème est en train de mettre à mal la fin de saison catalane, alors que le Barça doit encore valider sa deuxième place en Championnat - qualificative pour la Supercoupe d’Espagne - contre le Rayo Vallecano dimanche (19h).

En effet, AS rapporte que l’attaquant du FC Barcelone, Raphinha (27 ans) aurait insulté le frère et adjoint de l’entraîneur barcelonais, Xavi Hernández, lors de sa sortie du terrain à la 66e minute, pendant la victoire face à Valence le 29 avril dernier (4-2). Frustré d’être remplacé alors qu’il y avait encore 2-2 au score, il aurait alors insulté Oscar Hernandez, frère de Xavi. Des sources internes au club catalan estiment que les relations entre l’ailier brésilien et le frère de l’Espagnol restent «correctes» et que la scène s’est déroulée dans le feu de l’action. Le tout, alors que l’avenir de l’ex-Rennais est encore incertain à Barcelone.