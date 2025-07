Les mots forts de Jamal Musiala à Donnarumma

Samedi dernier, Jamal Musiala (22 ans) a été gravement blessé après un choc avec Gianluigi Donnarumma lors de PSG-Bayern Munich. Hier, l’international allemand est sorti du silence sur Instagram pour évoquer son état de santé après son opération. Il aussi eu quelques mots pour Gigio, qui a été très critiqué après sa blessure. «Je voulais vous remercier pour tout l’amour et le soutien que vous m’avez témoigné. Cela me touche énormément. C’est formidable de voir comment le monde du football se serre les coudes dans des moments comme ceux-ci, et j’en suis vraiment reconnaissant. L’opération a été un succès, je suis bien soigné. Il n’y a personne à blâmer. Ce genre de situation arrive de temps en temps. Je vais profiter de la période à venir pour récupérer, tant physiquement que mentalement.»

Musiala a également publié un message directement sous une publication de Donnarumma. En effet, l’Italien a publié une photo il y a quelques jours sur son compte Instagram où il a souhaité un bon rétablissement au joueur du Bayern Munich. L’international allemand lui a répondu. «Merci pour tes vœux et ne t’inquiètes pas ! Ca fait partie du football.» Classe.