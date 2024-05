PSG-BVB : Nasser al-Khelaïfi détruit un journaliste en zone mixte !

Quelques minutes après l’élimination du PSG contre le Borussia Dortmund, en demi-finale en Ligue des Champions au Parc des Princes, le président du Paris Saint-Germain, Nasser al-Khelaïfi, est venu répondre aux questions des médias français et étrangers présents en zone mixte dans l’enceinte parisienne. Et s’il a félicité le club allemand pour la prestation, le dirigeant a très peu apprécié la question d’un journaliste au sujet d’un possible départ de Luis Enrique à la fin de saison et d’un nouveau changement sur le banc :

«C’est quoi cette question honnêtement ? C’est quoi cette question tu comprends le football ?», a violemment lancé le président qatari à un journaliste présent en zone mixte après la défaite du PSG. Il est vrai que la question peut paraître bien étrange, tant Luis Enrique fait quasiment l’unanimité pour sa première saison dans la Capitale, que ce soit dans sa gestion comme dans sa tactique.