Le Red Star dévoile ses nouveaux maillots

Maintenu en Ligue 2, le mythique club du Red Star, basé à Saint-Ouen-Sur-Seine, a dévoilé en ce début de semaine ses nouveaux maillots. Un vert toujours iconique pour les rencontres à domicile et un blanc inspiré du béton pour les matchs à l’extérieur : «le Red Star FC dévoile, aux côtés de Kappa, sa nouvelle collection de maillots pour la saison 2025/2026. À l’aube de cette nouvelle saison de Ligue 2 BKT, le Red Star FC et Kappa lèvent le voile sur deux maillots imaginés par Tom Ducarouge, designer reconnu pour son approche sensible des matériaux et des formes. Cette collaboration est née d’une conviction partagée : si le Red Star FC était une matière, ce serait le béton. Un béton vibrant, forgé par le temps et les gens, qui a pu se fissurer, mais qui reste toujours debout.»

La suite du communiqué précise : «c’est celui des fondations de Bauer, de ses tribunes historiques où les générations se sont succédées et des édifices qui entourent le club. Surtout, le béton est l’ossature de l’Étoile Rouge : un matériau brut, un club enraciné en Seine-Saint-Denis, sur lequel reposent 128 ans d’histoire. Il symbolise la fidélité sans faille de ses supporters, la résilience d’un club face aux épreuves et l’attachement profond à son territoire. Mais également la force collective qui lie le deuxième club français le plus ancien du football français, ses joueurs, ses supporters et son territoire depuis plus d’un siècle. En l’intégrant aux maillots, le Red Star FC inscrit son histoire dans la matière, pour mieux la porter sur chaque pelouse cette saison. Le maillot béton rayé reprend les iconiques rayures vertes et blanches du club, enrichies d’un motif réalisé avec un fragment de béton issu de l’ancienne tribune Ouest de Bauer. Avec un col polo, le maillot béton blanc met en valeur cette matière brute dans une version épurée et élégante»