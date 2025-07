Real Madrid : un club annonce avoir un accord pour Gonzalo Garcia !

Le Real Madrid ne sait pas encore s’il remportera ou non la Coupe du Monde des Clubs, mais Gonzalo Garcia est, quant à lui, déjà assuré d’être le grand gagnant de l’histoire. Promu titulaire à la pointe de l’attaque merengue suite aux ennuis de santé de Kylian Mbappé, le jeune Madrilène de 21 ans a planté 4 buts et délivré 1 passe décisive en 5 matches. De quoi lui donner une grosse cote sur le marché des transferts. En Espagne, les médias assurent d’ailleurs que le Real Madrid aurait reçu pas moins de dix offres pour son joueur.

La suite après cette publicité

Et dans cette histoire, Getafe va tenter de faire prévaloir son accord passé avec la Casa Blanca. « Il y avait un engagement que, tant qu’il ne resterait pas au Real Madrid, il pourrait venir. C’est un accord qui date d’un mois et demi avec le club et l’agent, mais vu l’état de forme du garçon… J’ai de l’espoir, si Gonzalito vient, ce sera une bonne aide », a confié à AS le président du club de la banlieue de Madrid, Angel Torres.